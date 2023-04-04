暴風雨前的寧靜 小摩策略師：美股將再探去年低點

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Marko Kolanovic 表示，推動今年股市上漲的風險情緒將要逆轉，隨著銀行業動盪、OPCE + 減產對石油市場的衝擊和經濟成長放緩等帶來的不利因素，股市將跌回 2022 年的低點。

Kolanovic 週一 (3 日) 給客戶的報告中表示，美聯準會 (Fed) 表示無意在今年降息，但風險資產卻表現出前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高點，美國股市也收復近期失地。該行預估，未來幾個月風險情緒將會逆轉，市場將重新測試去年的低點。

儘管升息削弱企業獲利、導致經濟成長放緩並引發一系列銀行倒閉事件，但股市在今年仍保持堅挺。標普 500 指數在 2022 年下跌近 20% 後，在第一季上漲 7%，而以科技股為主的那斯達克 100 指數自 1 月以來漲了 20%。

但是，在 Kolanovic 看來，過去幾周流入股市的資金「毫無意義」，主要是由系統性投資人、軋空和 VIX 波動率指數下跌推動的。

VIX 指數目前跌破 20，表明投資人認為銀行業危機在短期內已經得到控制。然而，Kolanovic 將當前的市場情況描述為「暴風雨前的平靜」。

Kolanovic 說道：「值得注意的是，風險情緒就像是手風琴一樣，限制性利率對各種利差交易帶來問題，隨後殖利率回落又減輕了部分壓力。儘管各國央行仍在討論，但在對抗通膨和抵制市場降息預期方面仍有不少工作要做，因此，最初的壓力來源，利率將會持續走高。」