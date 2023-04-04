F系列卡車產能提升 福特汽車第1季銷售成長逾10%

福特汽車 (F-US) 周二 (4 日) 表示，其美國當季銷量成長約 10%，主要得益於其關鍵的 F 系列皮卡和 Bronco SUV 的熱賣。

這家底特律汽車製造商在今年前三個月賣出 47 萬 5906 輛汽車，較去年同期因供應鏈問題而低迷的水平成長 10.1%。

福特卡車的銷量成長近 20%，而轎車銷量成長了 5.1%，SUV 成長不到 1%。福特電動車的銷量成長了 41%，但它們的銷量不到 10900 輛，約占當季銷量的 2.3%。

福特 F 系列皮卡銷量為 17 萬 377 輛，同比增加約 21%。其他顯著的銷量成長包括其 Bronco SUV，成長近 38%；Explorer SUV 成長 36%，其 Expedition 銷售額幾乎翻了一倍。

福特銷售分銷和卡車副總裁佛里克 (Andrew Frick) 在新聞稿中表示，「福特今年開局很快。銷售成長和投資是我們卡車、SUV 和電動車領域客戶需求強勁的直接結果。」

華爾街分析師正在監測汽車庫存的增加，以及美國汽車業在過去 3 年處於歷史低位後的激勵措施。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 在周一 (3 日) 的投資報告中表示，「隨著庫存連續第 8 個月上升，激勵措施正在悄然回歸。居高不下的汽車價格還能持續多久？我們認為庫存增加將是打破價格紀律的『訊號』。」

喬納斯指出，3 月的激勵措施同比增加 3.5%，達到每輛車 1529 美元，高於上個月的 1490 美元。隨著庫存緩慢攀升，這些增幅主要來自國內汽車製造商。不過激勵措施和庫存仍低於歷史水平。