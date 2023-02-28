美銀： ChatGPT並未打擊谷歌業務 維持「買入」評級及250美元目標價

自從 OpenAI 在去年底推出聊天機器人 ChatGPT 以來，投資人持續擔憂谷歌 (GOOGL-US) 的核心業務將受到衝擊。然而，美國銀行 (Bank of America) 仍維持對谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)「買入」的評級及 250 美元目標價。

ChatGPT 的出現，讓谷歌史無前例拉響了「紅色警報」，並在 ChatGPT 推出不到 4 個月，谷歌母公司 Alpabet 隨即透過官方部落格宣布，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 已經準備就緒，將在未來數週內開放給大眾使用，力保 AI 龍頭位置。

美銀在最新報告中表示，雖然 ChatGPT 激起始料未及的熱度，裝載 ChatGPT 功能的微軟 Bing 下載量暴增，但是，谷歌的下載量仍舊保持穩定，目前並無跡象表明谷歌的核心業務正在受到威脅，該行也因此維持對谷歌「買入」的評級及 250 美元的目標價。

報告指出，對於 Alphabet 而言，重要的是市場對 ChatGPT 和 Bing 的興趣激增，是否足以對谷歌核心業務產生顯著影響，而美銀認為，到目前為止這個答案是否定的。

美銀說道：「Bing 下載量的上升並未影響谷歌下載量，谷歌的下載量在 1 月和 2 月一直保持穩定，我們不認為谷歌搜索收入的放緩與 ChatGPT 出現有關。」

美銀表示看好 Alphabet 的基本面，該公司在 AI 和機器人學習領域中據備領先優勢、YouTube Shorts 的潛在成長空間、費用管理和股票回購方面的新規則，都表明該公司目前估值偏低。

美銀說：「125 美元是合理的估值，我們看到了谷歌在 AI 的優勢，以及未來 AI 發展將會進一步增加谷歌平台的價值的機會。」

美國銀行分析師 Justin Post 先前指出，業界專家認為，谷歌能夠存取的資料可能較 ChatGPT 更多，該公司不僅擁有廣泛計算基礎設施，Google 搜尋更在 iOS 和 Android 作業系統上具有巨大市占率優勢。谷歌數十年來在搜尋引擎市場的佔有率超過 90%。

Post 指出：「雖然新一波 AI 領域的競爭已經到來，但我們認為谷歌通過多年的投資，早就已經做好準備。」