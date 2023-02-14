專家：美元貶值將帶動金價大漲 現在是買入黃金好時機

知名避險基金經理人 John A. Paulson 表示，由於通貨膨脹和地緣政治緊張局勢，美元貶值將會在今年推動金價大幅上漲，因此現在是買入黃金的好時機。

Paulson 表示，預期金價在未來 3 到 5 年內可能會繼續走高。他指出，儘管美元仍是強勁貨幣，但美元在全球 GDP 中的市占率已經下降，而亞洲，尤其是中國，已成為另一種經濟力量。

Paulson 也表示，美國政府對新冠肺炎疫情的反應過度，進一步削弱美元。美聯準會 (Fed) 為刺激經濟而大量印鈔，也引起人們對美元價值的質疑。

Paulson 直指，通貨膨脹就是印鈔的直接結果。「如果你持有美元，而通膨率為 9%，就像 2022 年 6 月的美國，那麼你就損失了 9% 的錢，利率遠不能彌補這一損失，這促使世界各地的投資者和央行尋找替代準備貨幣，進而推升金價再度上漲。」

做為證明，Paulson 說，各國央行在過去一年購買創紀錄數量的黃金，而這樣的趨勢恐怕才剛剛開始。金價會上漲，而美元會下跌，所以他建議最好在此時投資黃金。

Paulson 稱：「如果你擁有實體黃金，你就不會面臨地緣政治風險，我們正處於黃金需求增加趨勢的起點，通膨和地緣政治緊張局勢將決定金價上漲的速度。今年，黃金兌美元將升值，並且在未來 3 年、5 年和 10 年也是如此。」

Paulson 預計，美國經濟將陷入入溫和衰退。「就像開派對一樣。我們面臨嚴重的後遺症，到在某個時候，我們將不得不償還債務。」

股市方面，Paulson 認為股市仍然被高估，主要股指將在未來 12 個月內下跌。對於那些不確定將資金投入何處的投資人，最好將投資組合的一部分轉為現金，以便在股票和債券價值反轉時買入。