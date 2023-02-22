美銀：美股三大流動性來源枯竭 現在不是買入時機

美國銀行的研究顯示，隨著三大流動性來源枯竭，美股標普 500 指數似乎正在退出每股獲利 (EPS) 成長數十年來的「最好時光」。

以 Savita Subramanian 為首的股票和量化策略師周二 (21 日) 表示，標普 500 成分股 EPS 比起以往任何時候更加達到周期性頂峰，因為融資成本低、庫藏股推動成長，而且刺激已經到頂。

美銀預測今年標普 500 成分股 EPS 為 200 美元，報告中說，「長期 EPS 成長處在數十年高點」。「現在不是買進 (擁擠) 市場指數的時間點」。

Subramanian 等人說：「我們可能正在脫離標普最佳 EPS 時代，但也正進入我們職涯最好的選股市場。我們建議仔細挑選投資股票。」

這群策略師對原物料類股的投資建議從「減碼」提升為「加碼」，並把公用事業類股從「加碼」降為「與大盤持平」。另一方面，通訊類股從「減碼」調整為「與大盤持平」，以反映 Meta Platforms(META-US) 實施庫藏股計畫之後，降低通訊股持有期間的風險。

FactSet 資料顯示，標普 500 今年截至本周二共上漲逾 4%，通訊類股反彈近 11%，原物料類股漲近 3%，公用事業股下跌約 5%。

美銀的團隊表示，金融股、建商、原物料、化石燃料這些產業，過去數十年來對資金需求一直很龐大，科技業則是享受充裕資金的族群，加劇標普 500 持有期間的風險。

該團隊說：「戳破公債泡泡，對債券和需要長期持有的股票並不友善。」

三大流動性來源

根據研究報告，流動性的三個來源都已乾涸，分別是聯準會 (Fed) 的疫情期間的量化寬鬆 (QE)，財政刺激措施，以及來自企業的投資。在 QE 計畫下，Fed 大量購買公債，現在則是進入量化緊縮 (QT) 階段，持有債券到期後不進行再投資。

該團隊表示，Fed 和中國這兩大買家，都已經停止買進，而未來推出財政刺激的可能性極低。此外，國會預算鷹派人士打算藉由舉債上限強化預算紀律，可能造成財政對峙，加上企業紛紛勒緊褲帶、一些企業開始裁員，都是流動性乾枯的原因。

標普 500 指數周二挫跌 2%，收在 3997.34 點。美銀對該指數年底的目標價為 4000 點。