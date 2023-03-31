Fed兩官員：通膨仍過高須升息應對 銀行業動盪減輕央行進一步升息壓力

美國聯準會（Fed）兩名官員周四（30 日）發表談話表示，通膨仍然過高且可能需要比預期更長的時間才有望回落，因此仍需繼續升息應對，不過近期銀行業動盪帶給銀行業的壓力，可能減輕央行進一步升息的重擔。

波士頓 Fed 總裁：傾向再升息一次，今年剩下時間內保持利率不變

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周四在美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics）上表示：「通膨仍然過高，最近的指標強化我的觀點，即要把通膨降至與物價穩定相關的 2% 目標，還有更多工作要做。」

柯林斯指出，央行預估今年將再升息 1 碼（25 個基點），而這一預估是合理平衡貨幣政策限制不足以壓低通膨的風險，以及經濟活動放緩幅度超過應對物價壓力所需風險。他表示，Fed 再次升息 1 碼之後，可能會在今年剩餘時間內維持利率不變。另外，她也表達對 Fed 上次會議上升息 1 碼的決策。

柯林斯也提到，近期數據顯示經濟潛在實力比預期強，同時就業市場緊俏反映出，貨幣政策要到今年下半年才會進入限制性區間，現在看到政策對經濟活動的全面影響可能還為時過早。

值得注意的是，柯林斯表示，Fed 沒有走上進一步升息的路上，原因是銀行體系存在問題，給貨幣政策帶來不確定性，儘管銀行體系仍強勁和有彈性，但最近事態發展可能會導致銀行採取更保守的前景，並收緊貸款標準，從而有助減緩經濟成長、降低通膨。這些進展可能會部分抵銷進一步升息的需求。

她表示，Fed 正在密切關注市場狀況，並準備使用一切可用工具來保持銀行系統的安全和健康。至於對銀行業的看法，她認為美國銀行業體系強勁而有彈性，機構資本、流動性充足，不過最近銀行倒閉凸顯出，僅幾家機構出問題，就有可能破壞人們對整體銀行體系的信心。

里奇蒙 Fed 總裁：銀行存款流動「穩定」，通膨依然火熱

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）同日談話表示美國銀行的存款流動似乎「相對穩定」，而通膨仍然過高，可能要比預期更長的時間才能回落。另外儘管銀行業近期面臨壓力，但政策重點仍將放在通膨上。

巴金表示，並非每家銀行倒閉都會成為雷曼兄弟，不過可以肯定的是，仍有幾家銀行在解決自己的問題。但銀行一直努力確保自己擁有充足的流動性，對該產業應對危機的韌性有信心。

雖然巴金並未談到自己對 Fed 在 5 月 2 至 3 日會議上是否還需再次升息的看法，但他表示自己會保持「靈活」並對各種選擇持開放態度，因為 Fed 正在協調近期強勁的經濟數據與銀行業體系可能出現的疲軟。

他說，矽谷銀行（SVB）和 Signature 銀行的倒閉可能會導致銀行變得更加保守，信貸收緊程度遠超預期，再加上央行收緊貨幣政策的影響，會「相對較快的拉低通膨」。然而他也說，現在判斷這種情況還為時過早。