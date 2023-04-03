〈美股早盤〉 OPEC減產拉動油價走高 添增通膨壓力 主要指數下挫

OPEC+ 出人意料的石油減產計畫，重燃了對通膨上升的擔憂，並促使交易員削減對聯準會鴿派傾向的押注。 美股主要指數週一 (3 日) 早盤偏低，道瓊指數跌 0.09%，標普 500 指數跌 0.17%，那斯達克指數跌 0.62%，費半指數漲 0.64%。

消息面上，OPEC + 決定日減產 116 萬桶，導致油價飆升。 西德州原油、布蘭特原油漲幅均接近 6%。

隨著油價上漲的前景，加劇了對通膨上升和經濟衰退迫在眉睫的擔憂，近期市場強勢帶來的樂觀情緒有所消退。市場將 5 月份升息 25 個基點的可能性，從早些時候的 55% 提高到 65%。

儘管 3 月份矽谷銀行的倒閉凸顯了銀行業的動盪，但第一季美股主要指數均為正值。 那斯達克指數以 16.8% 的漲幅領跑，標普 500 指數在今年前 3 個月上漲 7%。 道指落後，但仍成功上漲 0.4%。

Wellington Shields 技術分析師 Frank Gretz 在給客戶的報告中表示，「至少現在，科技被視為萬物的避風港，不受銀行業新聞的影響。」

截至台北時間週一 21 時許：

道瓊指數下跌 28.37 點或 0.09%，暫報 33245.78 點

那斯達克下跌 75.81 點或 0.62%，暫報 12146.09 點

標普 500 下跌 7.11 點或 0.17%，暫報 4102.20 點

費半上漲 8.67 點或 0.27%，暫報 3216.93 點

台積電 ADR 上漲 0.39% 至每股 93.38 美元

十年期美債殖利率上漲 4 個基點，至 3.51%

紐約輕原油上漲 5.89%， 至每桶 80.13 美元

布蘭特原油上漲 5.87%，至每桶 84.58 美元

黃金上漲 0.4% ，至每盎司 1994.10 美元

美元指數下跌 0.11%，至 102.39

焦點個股：

洛克希德馬丁 (LMT-US) 上漲 0.1%，報 473.0 美元

洛克希德馬丁公司週一 (3 日) 表示，美國陸軍已同意將聯合空對地導彈 (JAGM) 和地獄火導彈的多年生產合約交給該公司。這筆交易可能高達 45 億美元，包括之後的續約。

該合同第一年總值將達到 4.39 億美元，是首批多年精確彈藥合約之一，因為五角大廈希望建立庫存以威懾中國。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 0.22%，報 280.29 美元

《華爾街日報》週日 (2 日) 報導，漢堡連鎖店麥當勞本周暫時關閉其美國辦事處，因為它準備將裁員通知公司員工，以作為全面重組公司的步驟之一。

報導指出，在上週發給美國員工和一些國際員工的內部電子郵件中，麥當勞要求他們從週一 (3 日) 到週三 (5 日) 在家工作，以便通過虛擬方式做出人事決定。目前尚不清楚將裁員多少人。

報導引述這封電郵內容指出：「在 4 月 3 日當週，我們將在整個組織內傳達與角色和人員配置水平相關的關鍵決策。」

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

MBMG Group 共同創辦人兼執行合夥人 Paul Gambles 認為，現在可能將再次進入非常短期的下跌階段。此前有一年的政策指南非常不負責任，他們造成的所有損害，現在開始顯現。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 警告表示，科技股超過 20% 的漲勢恐怕難以持續，該產業將重回低點。

Wilson 指出，科技業被視為傳統的防禦性產業，但他不同意這一觀點。科技股實際上是順循環 (pro-cyclical)，在熊市中與大盤同時觸底。