美國第1季新車銷售將因庫存改善而繼續增加

分析師表示，由於汽車製造商終於能夠按時向經銷商運送更多車輛，預計美國汽車銷量將連續第二季成長，同時關注點也將放在留意需求趨於平穩的跡象上。

在新冠疫情中斷了半導體晶片和其他原材料的供應後，汽車生產受到打擊，損害了汽車製造商滿足個人出行需求激增的能力。隨著供應鏈障礙逐漸緩解，這些公司逐漸趕上需求。

但分析師表示，利率上升和對經濟衰退的擔憂，可能會破壞大多數購車行為都是經由貸款融資進行的慣例；而車輛的平均交易價格在過去一年中也明顯飆升。

汽車研究公司 Edmunds 深入分析執行董事考德威爾 (Jessica Caldwell) 說：「消費者正面臨信貸不確定性，因為快速上升的利率甚至為最合格的買家設置了進入壁壘。」

底特律巨頭通用汽車 (GM-US) 今年稍早時表示，將在印第安納州 Fort Wayne 卡車裝配廠停產兩周，以管理庫存。

諮詢公司 Cox Automotive 表示，GM 將公布第 1 季美國銷量成長 15%，而日本競爭對手豐田汽車公司周一 (3 日) 發布數據時，其銷量可能下降近 10%。

豐田繼續面對供應限制引發的庫存短缺，將美國最暢銷汽車製造商的桂冠拱手讓給 GM。

Edmunds 預測，截至 3 月當季，美國將售出 350 萬 2324 輛新車和卡車，高於去年，但比第 4 季下降 1.8%。

根據汽車數據公司 J.D. Power 的數據，卡車和跨界 SUV 預計將占本季新零售銷量的大部分。