專家：明年美國新車銷售有望成長7%至1480 萬輛

美國線上購車諮詢公司 Edmunds 在週三 (14 日) 表示，隨著被壓抑的消費者需求釋放以及不斷上升的庫存水準，美國新車銷量有望因此受到提振，該公司預估，2023 年銷量將增加 7%。

Edmunds 洞察部門執行董事 Jessica Caldwell 表示，明年美國新車銷量預估將達到 1480 萬輛，2022 年的 1380 萬輛成長 7%。

Caldwell 說道，2022 年對整體汽車業來說喜憂參半，銷售因庫存有限嚴重受挫，但汽車製造商和經銷商依靠富裕族群進行基於必要採購來維持生計，因而賣出高價位車輛。

不過，儘管庫存在年底持續緩慢回升，並且應該有助於在 2023 年滿足被壓抑的消費者需求，但利率上升、通膨和經濟不確定性等一些不利因素，可能會阻礙復甦。

Edmunds 的數據顯示，美國新車的平均交易價格 (ATP) 在 2022 年 11 月創下了 47,681 美元的歷史新高，但這也是自 2021 年 7 月以來 ATP 首次低於製造商建議零售價 (MSRP)。

Edmunds 專家指出，價格下降主要集中在大型卡車、SUV 和豪華車款，而對低價主流車款的需求仍在增加。

通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 先前也預估，美國汽車市場需求依然強勁，明年美國新車銷售量有望反彈，達到 1500 萬輛。

Barra 說，看到市場對汽車需求仍強勁，但有鑑於經濟成長的不確定性，通用汽車計劃在 2023 年的成本預算計畫中更為保守。

S&P Global Mobility 則也預估，美國今年新車銷量將達到 1370 萬輛，隨後在 2023 年則達到 1470 萬輛。