產量增加 美國2月新車銷量將上揚

產業諮詢公司 J.D. Power-LMC Automotive 周五 (24 日) 發布的報告顯示，隨著汽車製造商加快生產，向買家提供更多轎車和輕型卡車，預計 2 月美國新車銷量將增加。

報告指出，本月包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將達到 112 萬輛，比 2022 年 2 月增加 7.2%。

報告表示，2 月銷售額增加的主要原因是對車隊客戶的銷售額成長了 54%。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 在聲明中表示，零售客戶的銷售率雖然有所改善，但「仍然非常低」。

預計 2 月新車零售量為 90.79 萬輛，同比增加 0.1%。

報告指出，雖然 2 月銷售出現上漲，但庫存水平仍不足以滿足需求，導致價格居高不下。

新車價格繼續上漲，2 月平均價格達到 46229 美元，同比上漲 4.8%。

以全球論，由於東歐繼續拖累全球銷量，預計 2 月輕型車銷量將回落至 8000 萬輛以下，同比下降 22%。2023 年全球輕型汽車銷量預計將成長 6%，達到 8590 萬輛。

LMC Automotive 全球預測總裁休斯特 (Jeff Schuster) 表示：「雖然前景仍然存在高度不確定性，但供應中斷正在緩解，其他風險似乎也更趨於平衡。」