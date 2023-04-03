鉅亨美股雷達：本週市場關注非農就業數據 特斯拉Q1全球交車量創歷史新高

美股重要看點：

本週市場關注非農就業數據。美今日將公布 3 月製造業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.517%。美股期貨週一 (3 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨跌 0.60%。

本周經濟數據聚焦各國經濟體 PMI、就業數據、貿易收支，其中美國以及歐洲重要經濟體將公布 3 月製造業 PMI 數據，另外，有美國小非農之稱的 ADP 就業數據將在 5 日公布，非農就業、失業率數據則將在 7 日出爐。

投資人持續關注聯準會 (Fed) 可能的貨幣政策方向。Fed 先前曾表示，在 3 月底升息 25 個基點後，升息可能接近尾聲。

本月稍早矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 相繼倒閉使金融體系陷入動盪後，美國銀行業總存款持續大幅下滑，但降幅小於前一周，且有跡象顯示小型銀行存款已趨於穩定。

Bloomberg Economics 經濟學家 Stuart Paul 表示：「銀行系統又有大量資金流出，這可能反映企業財資部門對高收益貨幣市場基金的偏好，而不是對區域銀行可能倒閉感到擔憂。銀行體系的脆弱性似乎已獲得抑制，但我們仍預估未來信貸條件將持續收緊。」

華爾街知名空頭分析師、摩根士丹利首席策略師 Michael Wilson 周一警告，科技股超過 20% 的漲勢是不可持續的，該產業將重回谷底。「我們建議等待大盤持續探底，然後再伺機買入科技股入，主要由於該行業通常會在低谷後迎來一段時間強勁的表現，這是科技業周期性表現中相對有利的時期。」

包括根大通的馬鐵卡 (Mislav Matejka) 在內的其他策略師也表示，科技股「可能不再是進行結構性布局的優質投資標的」。由於獲利風險、缺乏吸引力的估值和長期背景下非常高的價格水平，科技業跑贏大盤的強勁表現可能即將終止；這些策略師普遍對該行業保持中立。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 Markit 製造業 PMI，前值 49.3

美國 3 月 ISM 製造業指數，預估 47.1，前值 47.1

重要個股動態：

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在週日 (2 日) 公佈，特斯拉今年第一季在全球共交付了 422,875 輛電動車，較上一季增長 4%，較去年同期增長 36%，創下歷史新高，不過略低於 Refinitiv 分析師先前預估的 43 萬輛。

其中，Model S 和 Model X 系列車型在第一季共交車了 10,695 輛，占總交車量的 2%，而較為平價的 Model 3 和 Model Y 在第一季交車了 412,180 輛。美國和中國仍是特斯拉最大的 2 個市場，Model 3、Model Y 最為熱銷。