本週操盤筆記：美股等國7日休市、美國非農就業、多國央行利率決議

台股、陸股、港股本周適逢清明紛紛休市，美股等多國股市因為耶穌受難日 7 日也將休市，不過，下周仍有許多經濟數據即將公布，其中小非農、非農就業數據陸續出爐，同時，澳洲、印度將公布利率決議。以下是本週重要大事：

台股、陸港股遇清明節休市 美股 7 日休市

本周適逢清明節，台股將休市至周三，陸、港股則將在 5 日休市，挪威、丹麥、墨西哥股市由於濯足節 6 日休市，另外，7 日為耶穌受難日，美股、港股，以及德國、英國、瑞士、義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙等國股市將在同日休市。

小非農、非農就業數據將接力出爐

本周經濟數據聚焦各國經濟體 PMI、就業數據、貿易收支，其中美國以及歐洲重要經濟體將公布 3 月製造業 PMI 數據，另外，有美國小非農之稱的 ADP 就業數據將在 5 日公布，非農就業、失業率數據則將在 7 日出爐。

市場預期，3 月 ADP 非農就業數據將新增 20.5 萬人，增幅較前月下滑，另外，3 月非農新增就業人數估約 23.8 萬人，也較前季 31.1 萬人下滑，失業率則預估維持 3.6%。

澳洲、印度等國央行將公布利率決議

聯準會公布最新利率會議結果後，本周澳洲、紐西蘭、印度將公布利率決議，市場預期澳洲利率將提高至 3.85%，較先前增加 1 碼，紐西蘭將升息 1 碼至 5%，印度也升息 1 碼至 6.75%。

聯準會暗示升息循環步入尾聲，部分官員預測仍須適時採取「一些緊縮政策」，多數官員預計今年將只會再升息一次，但聯準會主席鮑爾強調，今年不會降息，降息不是聯準會今年的基本預期。