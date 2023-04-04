【袁志峰專欄】大盤指數持平，板塊輪動明顯

今日推介 - 信義光能 (968, $9.47), 目標價 $10.5, 止損價 $9.0

1) 股市前景

周一港股表現分化，成交減少，恒指及恒生科指基本持平，成份股升跌各半，濠賭股表現亮麗。南向資金錄得大額淨買入，主要吸納騰訊 (700) 及中國移動 (941)。恒指技術走勢正面，短線仍有上升空間，阻力位於 20800 點，可趁低買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指平開，早段曾升 75 點，隨後輾轉回落， 午後最多曾跌 173 點，尾市反彈，收報 20409 點，升 9 點或 0.04%。成交額按日減 14% 至 1204 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。港股通南向資金淨買入約 52 億元，盈富基金 (2800)、騰訊 (700) 及中國移動 (941) 錄得 10.1、7.4 及 6.9 億元淨買入，美團 (3690) 錄得 4.4 億元淨賣出。3 月淨買入 671 億元。

恒指升 0.04%，藍籌股 35 升 37 跌 4 持平。中芯國際 (981) 漲逾 7%，為表現最佳藍籌。中國海外發展 (688) 升逾 6%，金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 升逾 6% 及 5%。中海油 (883)、中國聯通 (762)、創科實業 (669)、華潤置地 (1109) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 2%。新奥能源 (2688) 及中生製藥 (1177) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。中國宏橋 (1378) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。藥明生物 (2269)、康師傅 (322) 及海底撈 (6862) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.03%，收報 4302 點，成份股 16 升 14 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、小米 (1810) 及網易 (9999) 升少於 1%，美團 (3690) 及百度 (9888) 跌逾 2%，快手 (1024) 跌逾 3%。金蝶國際 (268)、金山軟件 (3888) 及商湯 (20) 漲逾 8%，為表現最佳成份股。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 7% 及 5%。比亞迪電子 (285) 及蔚來 (9866) 升逾 2%。微博 (9898) 跌逾 10%，為表現最差成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及萬國數據 (9698) 跌逾 4% 及 3%。

板塊方面，軟件、晶片、濠賭、鋰電池、遊戲、航空及中資券商股上升，漲幅居前。4 大市值濠賭股漲 6%-9%。天濟鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 升逾 7% 及 2%。心動公司 (2400)、中手游 (302) 及網龍 (777) 升 3%-6%。中國 3 大航空股升 2%-4%。中信証券 (6030) 及海通證券 (6837) 漲 3%。

港口、燃氣、鋼鐵、航運及黄金股下跌，跌幅居前。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 7% 及 5%。華潤燃氣 (1193)、新奥燃氣 (2688) 及中國燃氣 (384) 跌 3%-7%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及中國東方 (581) 跌 2%-5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌近 4% 及 2%。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 跌 3%。

周一上証指數小幅高開，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾升 0.8%，收報 3296.40 點，升 0.7%。深証成指升 1.4%，科創 50 指數升 4.2%。滬深兩市總成交約 12500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 3000 億元。滬深股通北向交易淨買入約 8 億元，3 月淨買入 354 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財新中國製造業採購經理指數 (PMI)3 月錄得 50，較 2 月下降 1.6 個百分點，落在榮枯線上，顯示製造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩；亦遠遜於預估中值 51.7。(信報)

標普全球公布，歐羅區 3 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值從 2 月的 48.5 跌至 47.3，略高於 47.1 的初值，但仍處於 50 以下收縮水平。(信報)

沙特阿拉伯、俄羅斯及部分石油出口國組織及減產盟友 (OPEC+) 成員國分別公布，5 月開始自願地每日合共減產 115 萬桶，直至今年底。(信報)

4) 個股訊息

接連有股東要求滙控 (5) 考慮分拆亞洲業務，集團管理層齊稱，此舉會令亞洲業務，變成一間普通的地區銀行，並非對全體股東有利。管理層重申，去年已就架構作詳細檢討，並已確認執行現有策略為最快能提升股東回報的方法。(信報)



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