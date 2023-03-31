〈美股早盤〉美2月PCE通膨數據報喜 主要指數開高

美股主要指數周五（31 日）開高，此前一項衡量美國通膨的關鍵指標上月降幅超過預期，同時消費者支出走穩，表明聯準會（Fed）可能接近升息行動尾聲。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或 近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國短期利率期貨顯示，5 月 Fed 升息 1 碼（25 個基點）和維持利率不變的機率大致相同。

美國商務部周五公布數據顯示，美國 2 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 5%，低於市場預期的 5.1% 和修正後前值 5.3%；2 月 PCE 物價指數月增 0.3%，低於市場預期的 0.5% 與前值 0.6%。

Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 2 月核心 PCE 物價指數年升 4.6%，低於市場預期的 4.7% 與前值 4.7% ；2 月核心 PCE 月增 0.3% ，低於市場預期的 0.4 和修正後前值 0.5%。

另外，美國 2 月個人支出月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，也遠低修正後前值 2%；美國 2 月個人收入成長 0.3%，高於市場預期的 0.2%，前值為 0.6%。

數據公布後，美國公債殖利率出現波動，兩年期公債殖利率在 4.11% 左右，而 10 年期公債殖利率在 3.53% 左右，與此同時美元指數走軟，截稿前報 102.035。

日前三名 Fed 官員陸續發表談話，為進一步升息敞開大門。波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，為替高燒不退的通膨降溫，Fed 將不得不再次升息；明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里同日強調承諾實現 2% 的通膨目標，如果目標改變恐有損央行信譽；里奇蒙聯準銀行總裁巴金表示，目前還沒有對下次升息是否合適的看法，不過降低通膨是 Fed 的首要任務。

截至台北時間周五（31 日）21 時許：

焦點個股：

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 14.62%，至每股 0.5067 美元

Bed Bath & Beyond 盤前股價下跌 2%，前一交易日收盤跌逾 26%。此前該公司再次警告，如果 3 億美元的股票發行計劃失敗，可能需要聲請破產保護。

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 15%，至每股 1.19 美元

電動卡車製造商 Nikola 盤前股價下跌 5%，此前該公司宣布計劃透過二次股票發行募集 1 億美元，或在必要時私下出售股票。

Digital World Acquisition(DWAC-US) 早盤上漲 7.51%，至每股 14.04 美元

美國前總統川普概念股 Digital World Acquisition 盤前股價上漲逾 6%。此前紐約一個大陪審團正式起訴川普，指控他在 2016 年總統競選之前支付「封口費」。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 5.0%，預期 5.1%，前值 5.3%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 2 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 2.0%

美國 3 月密大消費者信心指數終值預期 63.2，前值 63.4

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，如果股市本周收高，這是一件大事，考慮到本月其他時間幾乎是災難性的。市場信心很容易破碎也很難恢復，如果本周美股以正面姿態收盤，將發出一個強烈的訊號，表明投資人對最近銀行業動盪影響不大感到放心。