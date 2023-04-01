美3月密大消費者信心指數終值下滑 但短期通膨預期創2021年來新低

美國密西根大學周五（31 日）公布數據顯示，3 月消費者信心指數終值降至 62，低於市場預期的 63.3，也不及初值 63.4，較 2 月的 67 明顯回落，為 4 個月來首降。不過短期通膨預期降至 3.6%，創 2021 年以來新低。

美國 3 月密大消費者信心指數終值 4 個月來首降。(圖片：ZeroHedge)

備受市場關注的通膨預期方面，1 年期通膨預期終值為 3.6%，低於市場預期與初值的 3.8%，2 月終值為 4.1%，顯示出明顯回落趨勢。從該指數來看，美國聯準會（Fed）應該可以鬆一口氣。不過，5 年通膨預期稍微回升，3 月終值報 2.9%，略高於市場預期與初值的 2.8%。

其他指數均出現惡化，其中現況指數報 66.3，不及預期與初值的 66.4；預期指數終值報 59.2，低於市場預期的 61.4 與初值 61.5。儘管美國消費者情緒下滑，但低收入、受教育程度較低和年輕消費者，以及股票持有量高的民眾情緒指數跌幅最大。

大約三分之二的消費者預估明年美國的商業情勢將「不景氣」，高於 2 月但仍遠低於去年 6 月的紀錄 79% 的水準。購買條件評估方面，汽車和電器等耐久財購買情況降至去年 12 月以來的最低水準。

消費者們仍然預期他們的收入和就業前景強勁。預計明年失業率將上升的比例，降至六個月以來的最低水準。

本次調查收集截至 3 月 27 日的訪調紀錄，但其中近三分之二的調查是在矽谷銀行（SVB）倒閉之前收到的。消費者們聽到有關經濟負面消息的比例與 2 月相比沒有明顯變化。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，本月銀行業的動盪對消費者信心的影響有限，在矽谷銀行倒閉之前，消費者信心已經表現出下降的勢頭。總體而言，數據顯示出多種跡象，表明消費者傾向預期未來會出現衰退。如果當前銀行業的動盪導致消費者信貸條件收緊，消費者情緒可能會隨之下降。