路透：馬斯克計劃4月訪問中國 盼會見總理李強

路透周五（31 日）援引知情人士消息報導，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克計劃最快將於 4 月前往中國訪問，並爭取與中國總理李強會面。

知情人士表示，具體的會面時間取決於李強是否有空。特斯拉和中國國務院新聞辦公室周五對此消息並未立即回應置評請求。

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，其上海廠是最大的生產中心。另外，在李強 3 月成為總理之前，曾擔任上海市委書記，負責監督特斯拉工廠的建設與投產。

馬斯克上次訪問中國是在 2020 年初當時他在上海廠的一場活動上跳舞引起熱議，但他持續在包括中國的世界互聯網大會（World Internet Conference）等論壇上發表虛擬演講。

根據中國媒體報導，李強跟馬斯克 2019 年曾在上海廠開幕時見過面。2020 年，他們參加了線上會議，馬斯克感謝時任上海市委書記的李強在疫情期間支持該廠的運作。

馬斯克計劃訪問之際，中國也正試圖吸引更多外國投資，以讓過去 3 年遭到疫情限制打擊的經濟復甦。李強一直站在這項努力的最前線，他上週在一些企業活動上發表談話，像是蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克及輝瑞 (PFE-US) 執行長博爾拉都出席相關活動。

上述知情人士並未透露馬斯克打算和李強討論什麼或在中國做什麼。不過，特斯拉正在努力解決在中國的多個問題，例如把上海廠產能提高一倍以上的計劃被延遲。

另外，中國政府出於擔心特斯拉汽車上安裝的鏡頭，特斯拉的電動車遭禁止進入中國的軍事設施和政治會議場所。與此同時，特斯拉仍在等待北京方面批主在中國提供完全自駕技術。

知情人士還說，中國也是推特（Twitter）最大營收來源之一，不過推特的中國業務在公司內部分歧，團隊熱中最大化銷售契機，而另一團隊則擔心在北京與華府之間緊張關係日益加劇之際，和政府下屬實體往來會帶來負面影響。