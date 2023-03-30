美上周初領失業金人數增加至19.8萬 3周來首升

美國勞工部周四（30 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.8 萬人，高於市場預期的 19.6 萬人，較前值 19.1 萬人增加 7 千人，為 3 周以來首次上升。上周續領失業金人數也攀升。

截至 3 月 25 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.8 萬人，高於市場預期的 19.6 萬人，較上周的 19.1 萬人增加 7 千人，4 周移動平均值報 19.82 萬人。

截至 3 月 18 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 168.9 萬人，較上周修正後的 168.5 萬人增加 4 千人，低於市場預期的 169.7 萬人，4 周移動平均值報 169.17 萬人。

上周初領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管就業人數有所增加，但該報告顯示，在美國聯準會（Fed）升息一年之後，就業市場仍表現出持續強勁。另外失業率處在歷史新低，幾乎每個想要工作的美國民眾都有兩個職位空缺，就業市場強勁。

不過，經濟學家預估，初領失業金人數最終將反映出科技、金融和媒體產業的裁員公告。目前還不清楚銀行業危機將如何影響申請失業救濟的人數，但未來幾周和幾個月經濟可能會出現一些緊張跡象。經濟學家也預估，下周公布的 3 月非農就業報告將再度展現強勁的就業市場。

同日公布的另一份報告顯示，美國企業利潤在去年第四季出現兩年來最大降幅，國內生產毛額（GDP）出現自疫情開始以來最大降幅。