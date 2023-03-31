盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.04%報85.2元，成交9,148張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.04%，31日09:34報85.2元，成交9,148張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價下跌0.62%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.97%。台灣加權指數下跌0.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+98 張
- 外資買賣超：+229 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-113 張
- 融資增減：+343 張
- 融券增減：-377 張
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+36.02%
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原投組報酬率
+29.50%
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投組標的成分
40%
2731
20%
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20%
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