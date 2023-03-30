時隔3年 納斯達克指數進入全新牛市 但後勢看法多空不一

即使矽谷銀行倒閉風波引發近期金融市場的劇烈震盪，但在一片低迷的美股走勢中，科技巨頭的表現反而獨領風騷。

自 3 月 8 日矽谷銀行倒閉引發銀行業恐慌以來，美股市值最高的 5 家公司：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 輝達 (NVDA-US) 股價漲幅在 4% 至 15% 之間。

而更為錦上添花的是，截至周三 (29 日) 收盤，以科技股為主的納斯達克綜合指數較去年 12 月低點反彈超過 20%，進入全新的技術性牛市。相較之下，標普 500 指數今年至今僅上漲 4.9%，道瓊工業加權指數更是下跌 1.3%。

值得一提的是，上回納斯達克指數重新進入牛市，還要追溯到 2020 年 4 月，當時整個市場剛經歷疫情大跌和 Fed 始終維持利率接近零的助力。

不只是龍頭股，在這波美股漲勢中，上漲的科技股遍及各個次產業。Sentiment Trader 數據顯示，標普 500 指數科技類股中，股價高於 200 日均線的個股比例不斷升高。

與此同時，美國銀行策略師表示，近期機構投資人引領了大規模資金流入，美國銀行客戶單周流入美股的資金創去年 10 月新高，資金流入主要集中在大型股。依類股區分，科技和醫療保健最受青睞。

究竟科技股的買盤有多強勁？投資研究機構 Variant Perception 的數據顯示，投資人現在已經買回自 2022 年 8 月高點以來拋售的所有科技股。對此，Truist Advisory Services 聯席投資長勒納 (Keith Lerner) 表示：「投資人的觀點是，科技企業比較容易撐過一段不確定時期。當出現熱門交易時，可能會看到突然出現走勢急劇逆轉，因為大家都持有這些股票。」

也有分析人士認為，如果銀行業危機出現緩解，投資人將大舉買入之前深受重創的經濟敏感型股票，大型科技股的表現可能會受到不利影響。美債殖利率反彈也可能會給科技股和成長股帶來壓力。同時，科技業今年的獲利成長預計將落後於標普 500 指數的整體水平。

話雖如此，部分投資人依然看好大型科技股。分析人士表示，大型科技股受追捧的原因是由於資產負債表和獲利率強勁，而且它們的商業模式在發生經濟衰退時較小型同業更能有力維持不墜。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 表示，在歷經過災難且估值驟減的一年後，2023 年科技股將出現重大復甦，因為該行業的基本面趨於穩定，削減成本計畫進展順利，加上 Fed 升息周期基本上已經完成，消除了制約該行業繼續向前邁進的主要障礙。