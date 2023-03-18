巴隆：標普500指數大風吹 科技股市值佔比將大縮水

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，標普全球(S&P Global) 正將一些公司移至其他產業，從而縮小科技業的規模，因此若科技股接下來出現波動也不令人意外。

科技股多年來表現出色，讓大型科技股在 S&P 500 指數總價值中所佔比例達到巨大市值，因此該指數將重新平衡。

自 2009 年 3 月初迄今，科技精選產業 SPDR ETF (XLK-US) 上漲近 8 倍，遠高於 S&P 500 指數 3 倍多一點的漲幅，這令科技業總市值達到約 9.5 兆美元，或約該廣泛指數近 29%，科技業因此成為迄今最大板塊。

這點即將改變。S&P 500 指數的重新平衡下周一 (20 日) 起將生效，一些科技股將進入金融和工業領域，好讓該指數仍可反映美國廣泛經濟，而不是主要反映美國科技業狀況的工具。

價值約 1.15 兆美元的科技股正在轉向金融和工業領域，大部分轉向前者，其中 Visa (V-US)、萬事達卡 (MA-US)、PayPal (PYPL-US) 和 Fiserv (FISV-US) 將進入金融領域，而 Paychex (PAYX-US) 進入工業領域。

根據高盛的數據，這意味著科技股在該指數整體市值中的占比將略低 1/4，金融股占比會自先前的 12% 上升至 14%。

投資人應該會預料這些股票出現短期波動。高盛策略師寫道，在重新平衡之前，共同基金可能會進行一些交易，以增持金融股並減持科技股。

科技股周五 (17 日) 已承受一些壓力，多數表現不及 S&P 500 科技 ETF 0.4% 的漲幅。Visa、PayPal、Fiserv 和 Paychex 均收低。

無論周五對科技股的樂觀情緒如何，最終仍可能會拖累這些股票走高，但多數表現應會遜於產業，因為指數重新平衡引起的拋售會抵消因基本面而帶動的買進。

下周一也可能會有更多行動，ETF 發行人必須重新平衡以反映產業變化，意味著金融 ETF 將買進一些科技股並出售一些現有的金融資產以騰出空間，但高盛估計，這對股票的影響不大，總交易量應該不到當前市值的 1%。

這在之前也發生過，通常是被視為科技公司的股票卻在 S&P 500 指數中被列在其他產業版塊，例如 Netflix (NFLX-US) 和臉書前身 Meta Platforms (META-US) 在 2018 年移至通訊服務領域，其變化對 ETF 和其他基金產生了重大影響。

然而，對投資人的好消息是：這些企業沒有改變，估值方式也沒有改變。