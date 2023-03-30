京東擬分拆京東產發、京東工業於港交所上市 早盤股價漲逾6%

京東周四（30 日）美股早盤股價漲逾 7%。此前京東港交所公告，擬議分拆京東產發、京東工業於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市。

截稿前，京東 (JD-US) 周四美股早盤漲逾 6.34%，每股暫報 43.81 美元。

京東在公告中表示，京東產發、京東工業已於 2023 年 3 月 30 日通過其聯席保薦人向香港聯交所提交上市申請表格，申請於香港聯交所主機板上市及買賣。

根據官方資訊，京東產發於 2012 年 1 月 19 日在開曼群島註冊成立。目前是中國和亞洲領先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平臺，主要包括物流園區、產業園區及其他。京東產發提供定制化、全面且智慧的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至協力廠商物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。目前京東通過其全資子公司持有京東產發已發行股本總額的約 74.96%。

京東工業則於 2019 年 11 月 5 日在開曼群島註冊成立。是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供者。通過踐行變革性的、全鏈路的工業供應鏈數位化，京東工業説明其客戶實現保供、降本及增效。京東目前持有京東工業已發行股本總額的約 77.95%。擬議分拆完成後，京東將繼續經營（其中包括）線上零售和電子商務平台業務，提供豐富的產品種類。

在上市完成後，京東占兩家公司的股權比例皆超過 50%，兩家公司依然是京東的子公司。

值得注意的是，另一家中概巨頭阿里巴巴稍早也傳出港股份拆上市消息。根據中國媒體周四晚間報導稱，阿裡巴巴旗下價值 200 億美元的物流部門正在為香港的首次公開發行（IPO）做準備。對此，菜鳥回應稱，目前尚無明確規劃和時間表。

阿里巴巴日前宣布啟動「1+6+N」組織變革，將在阿里巴巴集團之下設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業等六大業務集團和多家業務公司，未來或將獨立上市。

阿里巴巴的分拆計畫徹底點燃市場情緒。自周二發布拆分消息以來，阿里巴巴股價節節高升。阿里周二美股大漲 14%，創去年 6 月以來最大單日漲幅，周三升近 100 美元。阿里巴巴港股周四開盤漲超 2%，收漲 2.49%，報 96.9 港元。三個交易日累計漲幅超 15%。

市場分析認為，阿里巴巴的分拆上市計畫將導致公司估值方法發生徹底的變化由本益比（P/E）估值法切換至分部加總法（SOTP），公司或藉此釋放巨大價值。

根據阿里巴巴最新方案，將設立六大業務集團獨立經營，阿里巴巴將以控股公司身份對各個業務版塊進行管理，每個業務集團被允許單獨上市。在這一模式下，市場將更容易發現各個業務版塊的價值。

瑞穗分析師 James Lee 表示：「基準情況下，阿裡目標價為 155 美元。牛市情況下，我們將阿里巴巴目標價上調為每股 190 美元。我們認為，只有核心商業版塊和雲計算業務被計入了股價，而外賣、線上影片和支付等業務則是免費看漲期權。」