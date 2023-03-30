英特爾第五代處理器有望今年底交貨、點陣圖顯示今年還會再升1碼！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)
■ 道瓊指數：上漲 20 點，漲幅 0.06% 至 33792。
■ 那斯達克 100 指數：上漲 28，漲幅 0.25% 至 11141.50。
■ 標普 500 指數：上漲 5.50，漲幅 0.14% 至 3921.00。
【今日總經數據】美國初領失業金人數、美國 Q4 GDP 成長率終值。
鮑威爾昨日參與共和黨的閉門會議上，被問及今年還會升幾碼，鮑位爾表示，就 3 月中公布的利率點陣圖來看，今年還會再升 1 碼。
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二、美股盤前關注重點
1. 英特爾發布資料中心藍圖：資料中心和人工智慧負責人 Sandra Rivera 表示，為資料中心客戶研發的節能晶片 Sierra Forest 將於明年上半年交付，雖然先前產品延後發布讓競爭對手有機會攻略，但目前英特爾仍主導 PC 和伺服器處理器市場，市占超過 70%，但仍比 2017 年的高峰 90% 仍下降不少。
但目前資料中心處理器發展已步上軌道，且也達成所有關鍵工程里程碑。第五代 Xeon 系列 Emerald Rapids 處理器有望今年底交貨，Sierra Forest 處理器也將於 2024 年上半年問世。目前客戶已經在測試 P 核心首次採 Intel3 製程的 Granite Rapids 處理器，預計 2024 年前也會交貨。而下世代採 Intel 18A 製程的節能伺服器處理器 Clearwater Forest 計畫將於 2025 年上市。昨日英特爾大漲 7.61% 至 31.52 美元。
2. 福特與淡水河谷和華友簽屬 45 億美元的電動汽車電池材料工廠協議：福特汽車 (F.US) 今日與淡水河谷 (VALE.US) 和中國浙江華友鈷業簽署了最終投資協議，建設價值約 45 億美元的鎳加工廠，預計 2025 年完工，印度尼西亞擁有世界最大的鎳儲量，一直在努力發展中下游產業，以最終生產電池和電動汽車為目標。
3. 網飛計畫將遊戲服務擴展到電視牆，以手機操作：據彭博消息人士表示，網飛 (NFLX.US) 正在努力將電子遊戲服務引入到電視牆，透過手機作為遊戲控制器。。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)
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