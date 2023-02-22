鎖定美龍頭股 元大投信「納斯達克IFED美國龍頭指數」3/8掛牌

證交所今 (22) 日召開 ETF 標的指數資格認可會議，通過元大投信所申請的「納斯達克 IFED 美國龍頭指數 (Nasdaq IFED US Large Cap Index)」資格認可，該檔 ETF 以美國紐約交易所 NYSE 及 Nasdaq 交易所前 500 大市值公司為母體，鎖定美股龍頭股布局，目前共有 74 檔成分股，預計 3 月 8 日掛牌上市。

證交所表示，根據元大投信送件資料顯示，「納斯達克 IFED 美國龍頭指數 (Nasdaq IFED US Large Cap Index)」是由 Nasdaq 交易所 (Nasdaq, Inc) 編製及維護，以美國紐約交易所 NYSE 及 Nasdaq 交易所前 500 大市值公司為母體，結合多因子指標及聯準會貨幣政策，表彰最新貨幣環境下多因子指標表現較佳的美國龍頭股，目前成分股共有 74 檔。

根據證交所統計，目前上市 ETF 總共有 143 檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元。

另外，指數公司呼應永續投資與指數化發展，並配合母公司證交所的「多元化 ESG 商品發展」目標，規劃編製涵蓋淨零、低碳、氣候韌性或人力資本、女力等特色的環境或社會面向 ESG 相關指數。

指數公司在去 (2022) 年 12 月 5 日發布國內首檔 ESG 加「低碳」為主的指數 -「台灣 ESG 低碳 50 指數」，並授權群益投信發行「群益台灣 ESG 低碳 50 ETF 」，根據指數公司規劃，該檔 ETF 已在 2 月 20 日開始募集，預計 3 月 8 日在證交所掛牌上市。