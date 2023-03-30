中信網保申請三不足遭金管會否決 首批網保申請2業者鎩羽而歸

金管會今 (30) 日宣布，中信網保考量規劃尚未完備、商品創新不足、缺乏區隔性，審查會最後決議「應予緩議」，意即對申請案不予許可，包括去 (2022) 年底遭駁回的福爾摩莎產險申請案，首波申請的 2 家產險業者全都鎩羽而歸。

金管會保險局福局長林志憲表示，審查會審查面向包括：中信網保的營運模式可行性、保險商品創新性、管理機制妥適性、以及預定負責人之適格性等面向詳予審查，期間共召開 6 次審查會，其中 3 次為中信網保簡報及面談會議。

林志憲表示，審查會肯定中信網保導入金融科技發起人的加值數據，將傳統商品的行銷方式及服務作業程序創新，但考量營運模式的穩定性及可行性還不夠完整，為營運之可持續性，相關商品創新之優勢與利基需再開發，以及財務預測方面亦需補強其合理性，因此審查會最後決議應予緩議。

金管會在去年 8 月到 10 月期間開放業者申請成立純網路保險公司，包括福爾摩莎產險、中信網保遞件申請，其中福爾摩莎因籌備處不符合法定資格，已在去年 12 月 22 日遭金管會駁回，今天中信網保也未獲許可，首批申請的 2 產險業全都槓龜。

至於日後是否還會開放業者申請設立純網保，林志憲則說，開放設立純網路保險公司的政策目的在鼓勵開拓新型營運模式與創新商品的發展，而非與現有產險市場為商品競爭，未來除持續推動保險業數位發展外，也會在今 (2023) 年底前根據市場發展趨勢，再評估是否開放純網保設立申請的可行性。



