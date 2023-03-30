外資回補晶圓雙雄1.2萬張 提款金融股、面板雙虎

台股今 (30) 日在傳產、金融普遍疲軟下，終場漲勢收斂，以 15849.43 點作收，上漲 79.67 點或 0.51%。外資回頭買超聯電，並加碼台積電，合計敲進晶圓代工雙雄共 1.2 萬張；金融股、面板雙雄則遭調節。

三大法人今日僅投信持續站在空方，賣超 2.12 億元；外資買超 105.65 億元；自營商也買超 27.92 億元，三大法人合計買超 131.52 億元。期貨方面，外資淨多單增加至 9630 口。

觀察外資今日操作，賣超集中在電子族群，仁寶近 1.6 萬張居冠，欣興近 1.5 萬張，聯電 6230 張、啟碁 6192 張，華邦電、台積電、緯創都有逾 5000 張；另外敲進玉山金 8099 張。

外資也買進多檔 ETF，包括中信高評級公司債 1.1 萬張、國泰智能電動車 8077 張、國泰永續高股息、中信優先金融債等。

外資賣超方面，提款多檔金融股，新光金近 1.1 萬張最多，永豐金近 1 萬張、開發金、三商壽等；電子股包含群創 1.06 萬張、友達 8678 張、力積電、廣達等。傳產股包含陽明、長榮、長榮航、大亞、華航等也遭減碼。

投信買超前十名，分別為緯創、南亞科、威剛、廣達、系統電、群聯、昇達科、華星光、華通、啟碁；前十名包括華新、群創、台泥、世界、聯電、東和鋼鐵、世紀鋼、元晶、力積電、康舒。