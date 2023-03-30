〈樺漢法說〉在手訂單續創高獲利穩定向上 擴大東南亞布局

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前在手訂單續創新高，第二季及全年營收、毛利率及每股純益，保持高度穩定成長；而因應客戶需求，也將擴大東南亞布局。

朱復銓表示，雖然目前有通膨等外在因素，但受惠數位轉型、ESG、智慧製造、電動車等浪潮推動，加上樺漢 IPC 3.0 策略奏效，在手訂單不受影響，金額續創新高。

總經理蔡能吉則補充，以接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 來看，上半年維持在 1.1-1.15，下半年則還要觀察客戶會不會有急單需求，而目前料況雖然大幅好轉，但還是有 5% 的原材料交期還是要一年。

海外布局上，蔡能吉表示，客戶考量地緣政治、關稅問題，希望樺漢能提供中國、台灣之外的海外生產備援計畫，目前除了歐洲、墨西哥外，也朝東南亞積極布局。

朱復銓透露，樺漢目前已經開始在馬來西亞小量生產出貨；越南是規劃與母集團鴻海 (2317-TW) 合作，但還在討論階段，泰國也在評估與當地合作夥伴的可能性。

而樺漢近日透過子公司超恩，參與安瑞 - KY(3664-TW) 私募，入股成為第二大股東，對此，朱復銓說明，安瑞主要是做企業資安的軟體為主，而樺漢旗下有瑞祺電 (6416-TW) 生產網安硬體設備，雙方合作能達到軟硬整合的綜效。