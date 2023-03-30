〈房產〉北台灣高達4.7萬戶預售屋待售 淡水最多

今年以來房市買賣雙方價格認知差距不小，整體新建案市場買氣低迷，但千億案量卻陸續進場，使預售屋待售戶數增加。據市調機構統計，北台灣近三年（2020 年 3 月至 2023 年 3 月）間，預售屋建案可售戶數（扣除股東戶、建商保留戶與地主分回戶）約達 17 萬戶，其中約有 4 萬 7108 戶，約有 27.7% 尚未售出。

住展企研室經理成采錡表示，各預售建案工程進度不同，可能未拆除地上舊建物，也可能結構體施工中，但無論工地處於哪個工程階段，預售屋限制換約規定實施後，預售建案銷況都將受到衝擊。

不過值得關注的是，因應營建業缺工問題，日前不少建案拉長工期或延後完工交屋日期，此情況有機會為業者爭取更多時間消化庫存，或避開區域的大量交屋潮，稍微延後餘屋去化壓力出現的時間點。

統計顯示，北台灣各縣市中，以桃園市預售屋剩餘戶數最多，約 1 萬 8115 戶，其次為新北市，全區約 1 萬 7520 戶銷售中，兩市的待售單位皆高度集中重劃區。相較之下，宜蘭地區、基隆市的剩餘戶數都在 2000 戶以下，待售量相對少。

再觀察各行政區，北台灣達 15 區的預售屋剩餘戶數超過千戶，包括新北淡水、三重、土城、林口、中和、五股等六區，和桃園龜山、中壢、桃園、蘆竹、大園、八德、楊梅等七區，以及新竹竹北和寶山。

北台灣近三年預售屋剩餘戶數最多的是淡水，約 4013 戶，因為從北段淡海新市鎮到南段紅樹林、竹圍地區，當前都有多宗大量體預售建案銷售中。預售屋剩餘戶數第二名則是桃園，約 3470 戶，戶數集中小檜溪和中路重劃區，以及舊市區如大有地區等。緊接著是中壢，預售屋剩餘戶數約 3376 戶，居北台灣第三，供給主要來自青埔特區。