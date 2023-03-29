新美齊南港及天母建案共28億元 今年入帳

新美齊 (2442-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長林傳捷指出，2022 年南港軟體園區建案「心居」案，因缺工、缺料不利影響，延後到今年完工入帳，公司也因此強化工程管控，目前預計天母合建案「心岳」可望在第三季準時完工。

度過 2022 年的建案入帳空窗期後，新美齊 2023 年將有南港「心居」案及天母「心岳」案完工，兩案合計金額達 28 億元，其中總銷 12 億元的「心居」案爲 100% 銷售，而「心岳」案銷售率爲 97%。

新美齊除 2023 年完工的南港「心居」案及天母「心岳」案外，2024-2026 年也都有建案將陸續完工。同時，規劃中將推出的台中 14 期新案，預估總銷 22 億元，預計 2027 年完工，合計總銷高達 244 億元。其中以板橋都更案總銷 146 億元最高，且此都更案銷售率達 98%。

新美齊目前由大同 (2371-TW) 林家第四代接班主導，並由原先的光電產業轉型房地產開發，以高周轉、推出高品質產品為經營方向，2026 年以前的業績均已有所掌握，若建案以戶數計算，平均銷售率達到 97%。

林傳捷表示，除已購入的台北公館東南亞育樂股權，未來會邊出租獲得穩定收益外，目前還有多件案件評估中。

林傳捷說，未來對建案的推出，將以毛利率 30% 爲切入的起點。

新美齊 2022 年營收 5.47 億元，毛利率 28.38%，稅後純益 1.41 億元，每股純益 0.56 元，擬配發 0.05 元現金股利及 0.12 元股票股利。