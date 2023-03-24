〈房產〉侯文信升任仲量聯行台灣分公司董事總經理 4/1生效

台灣重要外資商仲業者仲量聯行今 (24) 日宣布委任侯文信為台灣分公司董事總經理，此一任命將於 4 月 1 日起生效。侯文信負責引領公司推行現有策略及發展計劃，並擴大及加強在台灣的業務發展。

同時，趙正義將擔任仲量聯行台灣分公司的執行董事，繼續協助公司發展。侯文信現為策略顧問部副總經理兼資深董事，晉升為董事總經理後，將會引領公司在台灣的業務發展計劃。

仲量聯行大中華區首席執行官李倩玲表示，侯文信於仲量聯行一直以來表現優異，過去 10 年在推動策略顧問業務發展上扮演重要角色。他的團隊在政府項目上業績出色，而且與上市公司決策者的關係良好，相信他會利用這些寶貴資源推動仲量聯行推動新業務發展。

李倩玲表示，另外，也衷心感謝趙正義多年來為仲量聯行作出的傑出貢獻，在他的領導下，我們在台灣的業績不斷茁壯成長，更在房地產領域中建立了堅實且備受信賴的品牌。

侯文信擁有逾 24 年的房地產市場經驗，於 1999 年加入仲量聯行，自 2012 年起擔任策略顧問部領導，於過去 10 年為超過 200 個專案進行顧問工作。在其領導下，策略顧問部連續 10 年市占率保持在 45% 以上，並在 2018 至 2022 年間，實現年收入增長達 5-10%。