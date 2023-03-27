〈房產〉Q1商用不動產與土地買氣大衰退 年減幅63%起跳

經濟前景不明朗、利率攀升及打炒房導致建商與投資型買方縮手，造成 2023 年第一季商用不動產與土地買氣均較去年同期出現大幅滑落，其中商用不動產交易額僅 150 億元、年減幅逾 63%；土地的買氣更差，僅 145 億元、年減幅逾 73%。

依據高力國際近期發布「2023 年第一季商用不動產及土地投資調查」，房地產市場明顯吹起寒風，土地買氣則比商用不動產還要差，單季僅 145 億元，為高力國際自有統計以來的同期第四低，各類型土地成交量均大幅下滑，住宅區與商業區土地交易額分別為 61 億元與 35 億元，均較去年同期大跌 8 成，而工業區用地約有 34 億元，年減 43%。

高力國際副董事總經理黃正忠指出，在信用管制及升息持續的雙重壓力下，大幅拉高建商資金成本，加上民眾購屋觀望，建商購地明顯轉趨保守，係土地各類買家中縮手最明顯的，去年首季出手近 356 億元獵地，今年第一季則萎縮至僅有 70 億元、年減近 8 成。台灣六都中以台中市衰退幅度最大，首季僅 3.9 億元，對比去年同期 57.8 億元、年減幅逾 93%。

商用不動產方面，高力國際研究部董事梁儀盈表示，今年首季市場觀望氣氛濃厚，買方多保守以對，商用不動產交易額僅 150 億元，相較去年同期大減 259 億元，更是近 3 年同期最低。以各類型商用不動產交易現況來看，因有崇越科技 (5434-TW) 年初 54 億元買入內湖廠辦，本季交易額仍由廠辦大樓位居首位，佔整體約 42%，而萎縮最明顯的則是辦公室，今年首季交易額僅 20 億元出頭，相較去年同期超過 170 億元，年萎縮幅度高達 87%。

高力國際董事總經理劉學龍認為，全球經濟放緩使得企業普遍對景氣展望審慎，民間投資擴張將趨緩；而今年在高利率的大環境下，尤其壽險業要求最低收益率已來到 2.845%，不動產投資難度將加深，但若有高報酬優質標的，投資人仍會出手布局。他也建議賣方應趁此時重新調整資產組合，且勿過度期待後市。

而自用型廠商，如如 5G、雲端運算、 AI、電動車、綠能、生醫等下波產業亮點業者，以及高資產族群也可趁此時把握時機出價，儲備資產。若以產品類型來看，高收益率勢必會成為投資人的第一考量；而今年民間消費力道反彈顯大，也應把握零售及飯店布局商機。