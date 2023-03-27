〈房產〉升息下購屋信心仍樂觀 房仲：買方猶豫但不放棄

國立中央大學台灣經濟發展研究中心，今 (27) 日發布消費者信心指數最新調查，2023 年 3 月六大指標中的「購買房地產時機」，調查結果為 103.95 點，較上個月的 102.8 點上升 1.15 點；已連續 31 個月落在 100 點以上的「樂觀區」。

房仲業者解讀此一數據，顯示在長期通膨的大環境下，民眾仍看重房地產的保值特性，對房市抱持「短期雖猶豫，長期不放棄」的看法。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，根據主計總處資料顯示，雖然近期的通膨年增率回落到 3% 以內，但已連續 20 個月超過 2% 水位，而且近期蛋價大漲，又預期電費調升、公務員調薪及疫情後服務業見復甦，都成為央行第一季升息的關鍵，再次凸顯持續性的通貨膨脹問題。

不過國際金融風險雖然提高，但有長期自住剛需的民眾，在過年後賣方讓利意願提升的情況下，反而有積極進場的跡象。

台灣房屋指出，包括長期穩定置產的高資產客群，在面對通膨財產縮水時，會採取危機入市的策略，積極尋覓保值性高的不動產長期持有，比如店面、土地或商用不動產等，使本月的購屋信心指數再次提高。展望後市，全球央行升息與否，關鍵還是在通貨膨脹的抑制，而危機中熱錢總會尋找避險區域與產品，由於台灣不論在股市、匯市還是房市，都展現強大的韌性，相對其他國家來說，更容易吸引資金停泊。