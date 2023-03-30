〈房產〉戴德梁行取得南港世界明珠商辦保留棟獨家租售代理

台北市東區門戶建案「世界明珠」，兩棟商辦中建商最後釋出的 A 棟，今 (30) 日由商仲戴德梁行宣布取得獨家代理並正式公開對外銷售及租賃；戴德梁行董事總經理顏炳立表示，世界明珠是以追求完美、近乎苛求的態度精工打造，未來勢必改寫南港商辦租售的新高價格。

由南港輪胎 (2101-TW) 舊址開發的建案「世界明珠」，位於南港車站旁，具備四鐵共構及東區門戶計劃核心樞紐位置，共有住宅 6 棟及商辦大樓 2 棟，總銷金額高達 800 億元，目前住宅部分銷售已接近 70%，H 棟商辦大樓從聯強 (2347-TW) 在 2019 年一口氣買下 12 層至今，也已全部完銷。

戴德梁行今天召開記者會，宣布取得 A 棟商辦大樓租賃及銷售獨家代理。A 棟總量體約 1 萬 2170 坪，樓高 27 層，全棟由世界級建築團隊匠心打造，包括全台堪比核電廠級的 0.41G 最高抗震設計，採用複層玻璃抗強颱，並有雙維生防災設計，不斷電全載備源系統，將申請台灣黃金級綠建築並購買綠電，滿足企業對頂級商辦大樓的期望。

顏炳立表示，南港勢必成為未來 5-10 年台北市發展的焦點，世界明珠是南港指標性頂級商辦，2022 年全台預售交易金額前十名的案子，世界明珠就占了七席，市場關注度維持不墜，證明好的產品不寂寞，用心打造的產品也會被市場認同。

負責租售專案的戴德梁行董事李育銘說，，世界明珠價格不斷翻新紀錄，去年住宅已寫下高樓層每坪 186.2 萬元的紀錄，辦公大樓低樓層也站上每坪 143 萬，預估很快會看到突破每坪 150 萬的水準。

對比台北 101 大樓租金已每坪站上 5000 元，即將完工的富邦 A25 大樓也開出每坪 4500 元的租金；在台北市這幾年頂級商辦大樓供給不足的情況下，市場預估在南港世界明珠頂級辦公大樓將會挑戰每坪 4000 元的價格。