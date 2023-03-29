日本央行副總裁：只要條件具備 YCC政策有可能調整

日本央行副總裁內田真一周三 (29 日) 表示，如果經濟和價格狀況證明，逐步取消刺激措施是合理的，那麼調整央行的殖利率曲線控制 (YCC) 政策，「無疑」將成為一種選擇。

內田自本月早些時候上任以來首次公開露面，他表示，一旦通膨持續觸及目標的前景增強，日本央行可能會考慮各種手段或政策措施，包括目前尚未採取的措施。

內田對國會表示：「如果各種條件都具備，對殖利率曲線控制進行某種改變可能是必要的。如果情況好轉，(調整) 無疑將成為可能。」

當被問到日本央行是否可以提高長期殖利率目標的同時，將短期利率保持非常低，他表示，如果央行認為這對日本經濟和實現物價穩定是必要的，央行不會排除任何選擇。

內田指出，在判斷日本能否持續實現 2% 的物價目標時，通膨趨勢「極其重要」。但他補充說，央行將在制定貨幣政策時綜合考慮各種數據，而不是專注於一組特定的指標。

目前，在 YCC 政策下，日本央行將短期利率目標維持在 - 0.1% 左右，10 年期債券殖利率目標維持在 0% 左右。為捍衛其殖利率目標，日本央行大量購買債券，但批評人士指責，這造成市場功能失調，扭曲了殖利率曲線的形狀。

過去，包括黑田東彥在內的日本央行官員曾多次表示，在近期由成本推動的通膨，轉變為由強勁需求和工資增長推動的通膨之前，央行不會縮減大規模刺激措施。

另一位副總裁冰見野良三也表達了同樣的觀點，他對國會表示，日本央行必須維持超寬鬆政策，以支持經濟，並為企業加薪奠定基礎。