日本連19個月出現貿易逆差 對中國出口再現兩位數跌幅

日本連19個月出現貿易逆差 對中國出口再現兩位數跌幅(圖:AFP)
日本連19個月出現貿易逆差 對中國出口再現兩位數跌幅(圖:AFP)

日本財務省周四 (16 日) 公布數據顯示，儘管出口連續兩個月成長，但貿易收支仍出現連續第 19 個月逆差，2 月份的逆差數字，更創下 1979 年有紀錄以來同期最大。

數據顯示，日本 2 月份出口年增 6.5%，成長主要來自對美國汽車出口上升，而這一數字也低於經濟學家預期的 7.1% 增幅。

與此相較，進口增長 8.3%，而預估中值為增長 12.2%，這導致貿易逆差 8977 億日元 (67.5 億美元)，為歷年來 2 月份最高紀錄。

日元貶值帶來進口增加。同時，對中國出口停滯也産生影響。由於汽車、汽車零組件齒輪箱、半導體等製造設備的需求減弱，2 月份日本對最大貿易夥伴中國的出口年減 10.9%，連續第 2 個月出現兩位數下降。

日元貶值下，煤炭、液化天然氣 (LNG) 和原油的進口額增加，原油的進口價格達到每千升 7.19 萬日元，年增 14.6%。

日本經濟在 2022 年的最後幾個月，勉強避免了衰退，但消費仍然疲軟，而出口受到全球增長放緩的阻礙。農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，日本陷入衰退的機率約為 50-50。

周四公布另一項數據顯示，1 月份核心機械訂單月增 9.5%，為兩年多以來的最大增幅，這為為私人需求的潛在回升帶來了一線希望。

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