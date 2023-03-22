比爾蓋茲讚嘆：GPT 是1980年代以來最重要科技進展

微軟共同創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 表示，OpenAI 的聊天機器人 GPT AI 模組是 1980 年圖形使用者介面 (GUI) 問世以來，最具革命性的科技進步。

早期電腦使用的命令列介面，蓋茲採用 GUI 技術打造了 Windows 作業軟體，讓電腦操作更為直觀，讓微軟 (MSFT-US) 成為現代軟體巨擘。

如今，蓋茲認為 OpenAI 的 GPT 模型與當年的 GUI 有相似之處。GPT 模型可編寫類似於人類輸出的文本，並生成幾乎可直接套用的電腦代碼。

蓋茲自 2016 年以來一直與 OpenAI 的團隊會面，OpenAI 是一家 2015 年在美國成立的人工智慧研究公司，現在已經得到微軟 100 億美元額外投資支持。

蓋茲去年挑戰 OpenAI 團隊，要他們開發一套能通過大學先修生物學考試的 AI 系統，而 OpenAI 上周發表的新一代語言模型 GPT-4 就拿下最高分。

蓋茲表示，該項考試不僅只是直接回答事實，還必須有能力對生物進行批判性思考。蓋茲原本認為 GPT 系統要花數年才能學習完成，結果只花了幾個月就在大學等級生物課程拿到 A 分數。

67 歲的他在部落格「蓋茲筆記」（Gates Notes）上貼文表示：「AI 的發展與微處理器、個人電腦、網路和手機的問世一樣具有根本重要性。它將改變人們工作、學習、旅遊、獲得健康照護和與他人溝通的方式。整個產業將圍繞著它重新定位。企業將藉由 AI 運用方式的差異，與同業做出區隔。」

蓋茲認為 AI 有潛力可以降低全球嚴重的不平等問題，例如自開發中國家的醫療照護，到氣候變遷與教育領域，並稱其基金會在未來數月將提出有關如何運用 AI 的更多細節。