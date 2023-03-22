全球科技業迄今已裁員近15萬人 即將超越去年整年數據

根據 Layoffs.fyi 的數據顯示，今年僅過了 3 個月，全球科技業裁員人數已經達到將近 15 萬人，非常接近 2022 年的總裁員人數。

數據顯示，2023 年迄今為止，已經約有 148,000 名科技業員工遭到解僱，數據驚人，相較之下，2022 年全年該產業的裁員人數約為 161,000 名。

亞馬遜 (AMZN-US) 日前宣布了第二輪的裁員，該公司執行長 Andy Jassy 表示，將在 4 月底之前裁掉 9,000 名員工。而在今年年初，谷歌母公司 Alphabet(AAPL-US) 也宣佈裁員 1.2 萬人。臉書母公司 Meta 也在近日宣布將再裁員 1 萬人，並保留約 5000 個職缺。除此之外，不少科技公司也都在近期宣布裁員。

Grid 財經記者 Matthew Zeitlin 在報導中指出，一系列因素造成近期科技業公司大幅裁員，包含利率上升、股價下跌、投資人壓力和廣告收入下降等等。

目前，蘋果 (AAPL-US) 是唯一沒有進行大規模裁員的科技大廠。不過，有知情人士透露，蘋果公司正在擴大撙節，延後發放一些部門的獎金，並限制更多人力聘僱，和其他矽谷同業一樣，在經濟不確定時期精簡營運。

事實上，蘋果從去年 7 月開始，便因高通膨和經濟衰退疑慮開始勒緊褲帶，但目前為止大致未像其他科技同業大舉裁員，而是透過減少預算、調降總人數目標、暫緩一些部門聘僱等方式節省開支。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas Inc 的報告，整體來看，美國企業 1 月和 2 月的裁員人數觸及 2009 年以來的最高水準，其中科技業占全部被裁員人數 18 萬多人的三分之一以上。

Challenger, Gray & Christmas Inc 資深副總裁 Andrew Challenger 說，目前，絕大多數裁員發生在科技產業。隨著消費者支出也隨著經濟狀況下滑，零售業和金融業也開始裁員。