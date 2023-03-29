央行Q1升息半碼 青安房貸一段式利率升破2%

因應中央銀行再度升息半碼 (0.125 個百分點)，「青安貸款」一段式利率也將攀升至 2.025%，揮別 1 字頭利率的年代。

由 8 家公股銀行辦理的青安貸款，利率計算基礎是以中華郵政 2 年期定儲金額未滿 500 萬元的機動利率加碼計息，配合央行第 1 季升息半碼，中華郵政 2 年期定儲利率也調升半碼來到 1.595%。

而為減輕民眾房貸資金負擔，財政部去 (2022) 年協調公股銀行，決議青安貸款利率維持減少半碼調升一路到 2024 年底，因此青安房貸的利率計算，將由現行的基準利率 1.595% 減碼 0.125% 後再依不同計息方式加碼計算。

其中機動利率部分，一段式利率加碼 0.555% 後為 2.025%；二段式利率前 2 年利率為 1.815%，第 3 年起利率為 2.115%；至於混合式固定利率，第一年固定利率為 1.995%，第二年固定利率 2.095%，第三年固定利率為 2.115%。

根據財政部統計，青安貸款統計至今年 2 月底止，共已協助 33 萬 7,029 戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達 1 兆 3999 億餘元，提供民眾購屋資金需求，利率選擇包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率三種。