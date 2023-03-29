盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.53%報81.2元，成交3,178張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.53%，29日10:09報81.2元，成交3,178張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲5.41%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.63%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+461 張
  • 外資買賣超：+553 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-91 張
  • 融資增減：+451 張
  • 融券增減：-55 張

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