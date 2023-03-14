盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.56%報72.3元，成交7,960張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.56%，14日09:45報72.3元，成交7,960張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價下跌4.93%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌5.8%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,862 張
- 外資買賣超：-3,509 張
- 投信買賣超：+455 張
- 自營商買賣超：+192 張
- 融資增減：+722 張
- 融券增減：+45 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.82%
$12,282
原投組報酬率
+16.59%
$11,659
投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
10%
6104
10%