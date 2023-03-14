盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.56%報72.3元，成交7,960張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.56%，14日09:45報72.3元，成交7,960張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價下跌4.93%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌5.8%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,862 張
  • 外資買賣超：-3,509 張
  • 投信買賣超：+455 張
  • 自營商買賣超：+192 張
  • 融資增減：+722 張
  • 融券增減：+45 張

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