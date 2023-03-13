盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.22%報69.1元，成交1,984張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.22%，13日09:19報69.1元，成交1,984張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價下跌9.86%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.5%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,361 張
  • 外資買賣超：-3,590 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+230 張
  • 融資增減：+1,107 張
  • 融券增減：-15 張

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