盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.22%報69.1元，成交1,984張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.22%，13日09:19報69.1元，成交1,984張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價下跌9.86%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.5%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,361 張
- 外資買賣超：-3,590 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+230 張
- 融資增減：+1,107 張
- 融券增減：-15 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.37%
$13,637
原投組報酬率
+28.55%
$12,855
投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
2413
10%