盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.04%報225.5元，成交4,801張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.04%，29日09:49報225.5元，成交4,801張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲17.09%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.84%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,186 張
- 外資買賣超：-720 張
- 投信買賣超：+1,505 張
- 自營商買賣超：+401 張
- 融資增減：+1,586 張
- 融券增減：-612 張
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投組標的成分
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