美政府高層被疑「神準炒股」！川普本人也被點名涉入市場操縱

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-24 18:10

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美國非營利新聞網站「ProPublica」近日揭露，自川普總統上任以來，已有超過十名行政部門高階官員與國會幕僚，在政府宣布重大政策前進行「時機完美」的股票交易。

根據報導，自本屆政府上任以來，已有逾十名白宮、國會與外交人員在股市波動前夕從事股票交易。其中包括白宮高級法律顧問、貿易代表辦公室主管、國務院官員與駐外大使等人。有人在法案通過前購入受惠產業股票，卻一致否認掌握內線資訊。

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這些交易多發生於川普發布關稅政策前夕，並引發股市劇烈波動，部分官員甚至迅速轉投資於風險較低的資產如債券或持現。

這些交易時機「過於巧合」，引發輿論質疑是否掌握未公開的市場敏感資訊。

儘管目前尚無證據顯示這些交易直接涉及非公開資訊，但專家指出，即使只是巧合，也可能嚴重損害市場公信力。

雖然根據 2012 年通過的《停止利用國會見聞交易法》（Stop Trading on Congressional Knowledge Act, STOCK），政府官員不得利用工作所得的非公開資訊進行交易，但實際上該法從未被有效執行。

法律專家表示，該法恐難在法院中通過嚴格審查，加上部分資料申請困難，使監督機制形同虛設。

白宮、國會多名高層涉案，股票操作精準引發疑慮

此前，「ProPublica」就報導指出，美國司法部長帕姆 · 邦迪（Pamela Jo Bondi）於 4 月 2 日拋售價值 100 萬至 500 萬美元的川普媒體科技集團股票，當天收盤後美國總統川普便宣布對等關稅政策，導致美股劇烈震盪。

該公司股價隨後幾天下跌 13%。面對外界關切，司法部與邦迪本人皆拒絕回應此交易的動機。

類似案例也發生在美國運輸部長肖恩 · 達菲（Sean Duffy）身上。他於 2 月 11 日出售近 30 家公司的股票，時間點正巧在川普宣布新一輪關稅政策的兩天前。雖然他強調交易由理財經理負責，無涉本人決策，但公眾仍憂心是否有資訊不對等。

川普本人也有操作股票嫌疑

值得注意的是，報導指出，川普本人也曾有「操作」嫌疑。他於 4 月 9 日美股開盤後在社群媒體喊話「進場買股」，同日午後宣布延後徵稅，引發股價飆漲。

川普媒體科技集團當日收盤漲幅逾 20%，遠高於大盤。川普甚至公開表示富豪友人當天「大賺數十億美元」。

此外，共和黨眾議員瑪喬麗 · 格林（Marjorie Taylor Greene）也在 4 月 8 日至 9 日間購入價值 2.1 萬至 31.5 萬美元的股票。她聲稱所有操作皆由理財顧問執行，自己在媒體詢問後才得知此事，試圖撇清責任。

民主黨猛批操縱市場，質疑總統與國會貪圖私利

民主黨議員強烈抨擊此現象，眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）直指國會內「短線套利」者應被追責。眾議院金融服務委員會民主黨人甚至表示：「總統親自參與全球最大規模的市場操縱計畫。」

美國避險基金 Tolou Capital Management 創辦人哈基米安（Spencer Hakimian）則指出，在川普宣布延後關稅 90 天前數分鐘，納斯達克交易量異常激增，懷疑是內線交易訊號。

馬薩諸塞州聯邦參議員伊莉莎白 · 華倫（Elizabeth Warren）則公開呼籲調查，質疑川普是否藉市場操控讓其金主受益，卻讓勞工與小企業受害。她痛批：「這看起來就是一種腐敗。」