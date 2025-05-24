俄羅斯派250架無人機襲擊基輔！15人受傷、創戰爭最大規模空襲

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 20:06

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俄羅斯於當地時間週六（24 日）凌晨對烏克蘭首都基輔發動戰爭爆發以來最大規模的聯合空襲行動。

此次攻擊出動多達 250 架遠端無人機和 14 枚彈道飛彈，造成 15 人受傷，包括兩名兒童，六個行政區出現嚴重破壞，多棟民宅損毀，其中三人送醫救治。

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根據《路透社》報導，凌晨時分基輔上空傳出接連爆炸聲，無人機不斷掠過市區上空，而地面防空火力全力攔截。現場照片顯示，城市被紅橙色火光照亮，濃煙瀰漫天際，部分公寓頂樓甚至冒出火焰，消防人員奮力搶救火勢。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體表示，這是烏克蘭「艱難的一夜」，並強烈呼籲國際社會對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，迫使莫斯科停止攻擊並同意停火協議。

此次空襲發生前，烏軍也針對俄羅斯境內發動連續 800 次無人機攻擊行動，包括攻擊首都莫斯科。作為報復，俄軍展開本次大規模空襲，重點目標直指基輔。

空襲當下，一名 63 歲退休婦女 Halyna Tatarchuk 與丈夫藏身走廊逃過一劫。她事後表示：「我希望川普來看看這裡的景象，這是人民的毀滅，他看不見嗎？」這番言論反映部分民眾對美方調解態度的不滿。

烏克蘭基輔一棟公寓大樓在俄羅斯無人機攻擊中受損。(圖: REUTERS/TPG)

就在空襲幾小時前，俄烏雙方才剛完成數百名戰俘交換。美國總統川普對此表示樂觀，認為或許有助於推動和平談判。俄方則聲稱正準備下一輪會談的「和平備忘錄」，但未明確提出時間與地點。

烏克蘭外交部副部長安德烈 · 西比哈（Andrii Sybiha）在 Telegram 上指出：「俄羅斯仍未提交任何『和平備忘錄』，他們送來的只有無人機與飛彈。」

澤倫斯基也再次強調，俄羅斯的攻擊向世界其他國家證明了俄羅斯是和平的障礙，只有對俄羅斯經濟關鍵部門實施額外制裁才能迫使莫斯科同意停火。