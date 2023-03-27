台股壓回退守15800點 三大法人聯手賣超23.01億元 外資終止連3買

台股今 (27) 日震盪走低，台積電、鴻海等電子權值股壓盤，大盤一度跌近百點，不過，在季底作帳行情啟動下，中小型股表現有撐，散熱、軍工概念股獲資金點火，加權指數終場仍下跌 84.39 點，收在 15830.31 點，三大法人同站賣方，合計賣超 23.01 億元，外資終止連 3 買。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 8.74 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信轉為賣超 1.77 億元，終結連 25 買紀錄；自營商同步賣超 12.5 億元，終止連 4 買。三大法人合計賣超 23.01 億元。

權王台積電今天賣壓偏重，終場下跌逾 1%，收 531 元；鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯詠 (3034-TW)、欣興 (3037-TW) 等電子指標股跌幅均超過 1%；不過，國巨 (2327-TW) 表現有撐、逆勢收漲逾 1%。

台塑四寶扮演撐盤要角，全面收紅，其中台塑化 (6505-TW) 漲近 1%；金融股跌勢逐漸收斂，其中，永豐金 (2890-TW) 逆勢漲近 1%，中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW) 也守在盤上；貨櫃三雄漲跌互見，長榮 (2603-TW) 午盤湧進買盤支撐，帶動股價翻紅，萬海 (2615-TW) 則跌逾 1%。

AI 熱潮席捲全球，推升資料中心與伺服器需求增加，同步帶動散熱需求看旺，加上台散熱廠今年營運展望樂觀，雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW) 強勢攻上漲停，健策 (3653-TW) 漲停打開、收漲 8.2%，另外，尼得科超眾 (6230-TW)、業強 (6124-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也漲勢凌厲。

中型 100 指數今天逆勢走揚，多檔成分股獲得資金點火，包括金像電 (2368-TW)、旭隼 (6409-TW)、永豐餘 (1907-TW)、富邦媒 (8454-TW)、緯創 (3231-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等，股價約上漲 2-4%，另外，台光電 (2383-TW)、聚陽 (1477-TW)、佳世達 (2352-TW)、大同 (2371-TW) 等也都在盤上表現。

此外，宏都拉斯宣布與台灣斷交，總統蔡英文也將出訪中南美洲友邦，再度掀起台海緊張局勢，軍工概念股成為買盤焦點，砷化鎵廠全訊 (5222-TW) 國防軍工產品訂單能見度已達 2024 年，今天股價亮燈漲停，達 196.5 元；寶一 (8222-TW) 一度攻上漲停，終場漲幅收斂至 5%；積極布局無人直升機市場的事欣科 (4916-TW) 同獲買盤青睞，盤中也觸及漲停。