盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-3.03%報208.0元，成交4,086張

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速3.03%，28日09:33報208.0元，成交4,086張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲26.71%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲2.99%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,225 張
- 外資買賣超：+1,298 張
- 投信買賣超：+1,447 張
- 自營商買賣超：+480 張
- 融資增減：+1,241 張
- 融券增減：-672 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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5225
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