美國白宮國家安全委員會被曝開始裁員 有人當場哭了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-24 20:18

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多名消息人士透露，隨著美國總統川普採取行動削減白宮國家安全委員會的編制，該機關於當地時間周五（23 日）開始裁員，多名工作人員被解僱。

據美國《Politico》報導，知情人士表示，川普政府正在對白宮國家安全委員會進行改革，計劃將該機關工作人員人數從目前的約 350 人削減到不到 150 人。

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也有消息人士說，該委員會最終職員人數將在 50 人左右。

另據《路透社》報導，知情人士透露，此次被解僱的工作人員大多數負責處理重大地緣政治問題。

此外，作為重組的一部分，國家安全委員會某些部門預計將與其他機關合併或完全取消。

消息人士稱，川普政府此舉為了進一步削弱國家安全委員會的影響力，讓它從強大的政策制定機構，轉變成更注重「執行」而非「制定」總統議程的小型組織。此舉也會賦予國務院、國防部等機關更多權力。

兩名消息人士描述過去一段時間發生的混亂場面，一些離職員工甚至在國家安全委員會所在的艾森豪威爾行政辦公大樓裡當場哭泣。