〈美股盤後〉阿里巴巴ADR飆逾14% 道瓊連三紅止步

美國國會就銀行倒閉啟動聽證會，銀行改革箭在弦上，美股週二 (27 日) 開盤漲跌互見，金融股萎靡不振，2 年期美債殖利率持穩於 4% 以上，促使科技股延續週一的跌勢，四大指數收盤盡墨。

道瓊指數收黑近 40 點，連續三個交易日升勢遇阻，標準普爾 500 指數跌 0.16%，仍止步於 4000 點大關門外，費城半導體指數收低逾 0.8%，那斯達克綜合指數走低 0.45%。阿里巴巴 ADR 股價飆升超過 14%。

數據方面，美國 3 月消費者信心指數為 104.2，市場預期為 101，前值修正為 103.4，儘管此調查涵蓋矽谷銀行倒閉後的一週，但消費者信心仍然保持良好，這反映勞動力市場的持續強勁，以及對經濟未來略感樂觀。

政經消息方面，美國參眾兩院就矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉舉行首場聽證會，三大金融監管負責人透露下一步改革的藍圖，其中聯準會金融監管副主席巴爾表示，矽谷銀行倒閉證明需要加強銀行體系韌性，有必要對資產規模超過 1000 億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。

聯準會金融監管等三大監管負責人週二勾勒銀行改革藍圖 (圖：REUTERS/TPG)

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二撰文指出，聯準會利率工具針對的是通膨，並非用來解決銀行壓力。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下次會議上升息 1 碼後轉向寬鬆的可能性超過 50%，但貝萊德等華爾街分析師卻認為，聯準會今年降息機會不大，市場對聯準會將降息押注是誤判。

除了銀行危機和聯準會相關消息之外，投資人也關注債務上限問題。

眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週二主動致函美國總統拜登，要求就提高債務上限問題展開談判，他概述共和黨期望的開支削減、監管改革和收回未動用的新冠疫情資金等要求。市場認為，由在野的共和黨人主動提議談判，有望帶來利多。

隨著美中科技戰不斷升級，中國商務部長王文濤週二試圖向艾司摩爾 (ASML) 的負責人保證，即使荷蘭政府對先進半導體技術的出口施加新的限制，北京仍然是一個可靠的夥伴，呼籲雙方共同維護全球半導體產業鏈供應。

美股週二 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、工業和材料領漲，西方石油收漲約 4.3%，通訊服務、醫療保健和資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王哀鴻遍野。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.82%；Meta (META-US) 下跌 1.06%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.40%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.42%。

道瓊成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.67%；波音 (BA-US) 上漲 2.19%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.93%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.4%；Merck (MRK-US) 下跌 1.31%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.46%；AMD (AMD-US) 下跌 2.12%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.08%；德儀 (TXN-US) 漲 0.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.83%；美光 (MU-US) 跌 0.85%。

台股 ADR 僅聯電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.38%。

企業新聞

中國前首富馬雲突如其來回返中國引發市場騷動，各界揣測延宕多年的螞蟻集團及相關公司上市案已露出曙光。

阿里巴巴集團董事會主席兼 CEO 張勇週二宣布，旗下事業拆分為 6 個主要集團，視情況進行獨立融資以及上市計畫，推動阿里巴巴 ADR (BABA-US) 飆升 14.26% 至每股 98.40 美元，創 2022 年 6 月份以來最佳單日表現。

蘋果 BNPL (先買後付) 服務正式上市，Affirm (AFRM-US) 將面臨競爭對手增加的壓力，其股價週二暴跌 7.34%。

蘋果先買後付服務 (Apple Pay Later) 週二率先在美國上路 (圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果去年於全球開發者大會 (WWDC) 宣布將推出先買後付服務 (Apple Pay Later) ，該服務週二率先在美國上路，允許用戶在 6 星期內將購買物品的帳項分為四期付款，不收利息或其他額外費用。

美光 (MU-US) 下跌 0.85% 至每股 59.28 美元，美光週二盤後發布第二季財報遜預期，但高層透露記憶體市場可能觸底，其盤後股價升逾 1.6%。

微軟 (MSFT-US) 下跌 0.42% 至每股 275.23 美元。微軟子公司 GitHub 工程部遭到團滅，作為撙節開支應對全球經濟疲軟的一部分，GitHub 此前已進行一波裁員，但裁員潮並未停止，GitHub 證實啟動新的裁員計畫，在印度裁掉 100 多個名員工，實際上就是將 GitHub 的印度工程團隊全部裁掉。

經濟數據

美國 2 月批發庫存月率初值報 0.2%，預期 0.2%，前值 - 0.4%

美國 1 月 FHFA 房價指數月率報 0.2%，預期 - 0.2%，前值 - 0.1%

美國 1 月 FHFA 房價指數年率報 5.3%，前值 6.7%

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數報 104.2，預期 101.0，前值 102.9

里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 5，預期 - 10，前值 - 16

華爾街分析

Invesco 全球市場策略師 Brian Levitt 表示 ：「美債殖利率連續第二天走升，市場由能源和工業等對經濟更敏感的板塊領漲。」

Bespoke Investment Group 聯合創始人 Paul Hickey 說：「投資人似乎無法下定決心，思考著美股後市應走向何方，銀行危機將如何發展，以及聯準會的下一步行動是升息、暫停還是降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主