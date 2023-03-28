爆雷！Fed升息衝擊 中國交銀國際虧損30億港元

中國交通銀行旗下在港中資券商交銀國際 (03329-HK) 巨虧！交銀國際周一（27 日）晚間發布去年財報，去年虧損 29.84 億港元，而前年獲利 2.62 億港元；每股虧損 1.09 港元，去年同期每股獲利 0.1 港元。

交銀國際在港股價周一收報 0.465 港元，總市值 12.7 億港元。

對於虧損原因，交銀國際說，受美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策、資本市場波動等因素影響，市場表現不如人意，嚴重拖累經營業績。具體來看，確認減值和自營交易虧損，是交銀國際虧損的重要原因。

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，交銀國際確認減值撥備 16.45 億港元（較截至 2021 年 12 月 31 日止年度的減值撥備增加 11.95 億港元）。



減值損失主要包括：

1. 貸款及墊款減值損失（貸款減值）4.31 億港元

2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資（債務投資）的減值損失 6.77 億港元（債務減值）。



截至 2022 年 12 月 31 日止年度，自營交易虧損為 1,275.1 百萬港元，較 2021 年 539.1 百萬港元的自營交易收益減少 1,814.2 百萬港元，減幅達 336.5%。



據《21 世紀經濟報導》報導，交銀國際是踩雷地產美元債而產生巨額虧損。接近交銀國際人士透露，因為業績虧損嚴重，交銀國際債券部已有多人離職，且公司高層也進行人事調整，增聘從股東方過來的總經理，「調整後，現在公司整體的風控體系比較專業和規費」。