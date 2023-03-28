專家：美國經濟衰退可能性小 但Fed可能再升息幾次

有專家在週一 (27 日) 表示，儘管近期銀行業面臨動盪，未來 2 年美國經濟仍不會陷入經濟衰退，而美聯準會 (Fed) 可能再升息幾次。

哈佛大學經濟學教授 Karen Dynan 表示：「經濟數據比我們想像的更具彈性。」特別是過去 2 個月，美國勞動力市場平均新增就業超過 40 萬人。 此外，需求和支出也保持增長，因為疫情期間積累的過剩儲蓄仍未消耗殆盡。最重要的是，市場對服務和汽車的需求仍然被壓抑。

不過，Dynan 表示，儘管不會陷入衰退，美國經濟未來 2 年仍將經歷艱難的時期。

他認為美國經濟僅能勉強維持增長，預估 2022 年第四季到今年第四季的年增長率為 0.6%，隨後在 2024 年同期的增長率僅有 1.4%。

Dynan 表示，這些意味著 Fed 將再升息幾次，升息幅度為 25 個基點。此外，未來 2 年通膨率將會下降，但仍將高於 Fed 設定的 2% 目標。

Dynan 說，通膨看起來已經觸頂。由於供應鏈問題有所緩解，油價處於低位，市場對未來通膨的預期不高，基本面看起來相當不錯。

他預期，排除食品和能源價格的核心個人消費支出 (PCE) 將在今年年底降至略低於 4%，隨後在 2024 年底降至低於 3%。

Dynan 也表示，矽谷銀行倒閉後引發的銀行業危機「似乎得到了控制」，最弱的銀行被淘汰出局。 這負面的影響，但不是很大的影響。信貸緊縮對於壓制通膨起到了一部分的作用，但仍有必要進一步升息。