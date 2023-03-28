台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 03/28
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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3533  嘉澤         03/30  上市增資    03/24-03/28       298  660.00    660.00  元大       01    03/29     154633
1788  杏昌         03/30  上櫃增資    03/24-03/28       340  125.00    125.00  元富       01    03/29     122676

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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